Уже сметают с прилавков! Какие продукты подорожают на рынках и в магазинах в 2023 году

Экономист Михаил Беляев дал комментарий относительно роста цен. Так, повышение стоимости некоторых продуктов питания связано в первую очередь с инфляцией.

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Дело в том, что на рынке доминируют крупные компании, которые диктуют свои цены. В качестве причин они называют рост цен за пределами России и повышение стоимости базовых продуктов питания внутри страны. Скорее всего, подобная тенденция сохранится и в 2023 году.

Так, на фоне инфляции дорожает обычно все. Первым делом повышаются цены на товары, которые пользуются повышенным спросом: хлеб, молоко, яйца.

«Вырастут цены и на мясо, на кур. В лучшем случае цены затормозятся на каком-то уровне, а потом опять начнут расти», — добавил Беляев в беседе с News.ru.

Так, эксперты советуют закупиться продуктами, которые относятся к категории долгохранимых.