Налоговой дали силу: карточки и вклады россиян разрешат блокировать

Банковские карты.

Банковские карты. Фото: Global Look Press

Финорганизации при этом не будут обязаны уведомлять о своем решении заморозить деньги граждан.

Налоговой и банкам правительство предоставило повышенные права относительно вкладов россиян.

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Теперь эти организации вправе без предупреждения заморозить вклады и карты умерших граждан. Указ об этом нововведении уже подписан президентом.

Данное нововведение было необходимо для того, чтобы со счетов умерших их родственники не могли снимать деньги до вступления в наследство. Ранее это делалось бесконтрольно, хотя противоречило законам РФ.

Теперь же налоговая обязана сообщать банкам информацию о прекращении налогового учета умерших. Финорганизации в свою очередь начнут блокировать счета ушедших из жизни и давать доступ к ним только тем, кто позже вступит в наследство.

Источник: konkurent.ru.

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