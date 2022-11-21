Налоговой дали силу: карточки и вклады россиян разрешат блокировать

Налоговой и банкам правительство предоставило повышенные права относительно вкладов россиян.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Теперь эти организации вправе без предупреждения заморозить вклады и карты умерших граждан. Указ об этом нововведении уже подписан президентом.
Данное нововведение было необходимо для того, чтобы со счетов умерших их родственники не могли снимать деньги до вступления в наследство. Ранее это делалось бесконтрольно, хотя противоречило законам РФ.
Теперь же налоговая обязана сообщать банкам информацию о прекращении налогового учета умерших. Финорганизации в свою очередь начнут блокировать счета ушедших из жизни и давать доступ к ним только тем, кто позже вступит в наследство.
Источник: konkurent.ru.