Коммуналку предложили оплачивать со скидкой: с декабря ценник взлетит на 324 рубля в месяц

В России некоторым категориям граждан положены субсидии.

В России некоторым категориям граждан положены субсидии. Фото: Global Look Press

Некоторые граждане могут оформиться в МФЦ и сильно не тратиться.

В декабре в России поднимут цены на коммунальные услуги, повышение произойдет сразу на 9%. Не исключено, что газ тоже будет стоить дороже на 8,5% (сейчас это обсуждается).

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Эксперты подсчитали, что в итоге ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц вырастет на 324 рубля. А это некоторые категории граждан может серьезно ударить по бюджету.

Поэтому россиянам напомнили, что некоторые из них имеют право на скидку — субсидию, которую предусматривает государство. Ее могут получить граждане, если платеж за коммуналку превышает определенный региональными властями процент от совокупного дохода семьи.

Например, в Орловской области людям положена субсидия, если траты семьи на коммунальные услуги составляют 10% от семейного бюджета. В Тюменской области субсидию дают, если эти траты — от 20% семейного бюджета. На Сахалине — 15%.

Также на территории РФ существуют федеральные льготы для ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий, Героев СССР, России, Труда.

Действуют также региональные льготы для пенсионеров, многодетных семей, детей-сирот и других категорий. Оформить льготы можно в МФЦ.

Источник: pensnews.ru.

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