Коммуналку предложили оплачивать со скидкой: с декабря ценник взлетит на 324 рубля в месяц

В декабре в России поднимут цены на коммунальные услуги, повышение произойдет сразу на 9%. Не исключено, что газ тоже будет стоить дороже на 8,5% (сейчас это обсуждается).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Эксперты подсчитали, что в итоге ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц вырастет на 324 рубля. А это некоторые категории граждан может серьезно ударить по бюджету.

Поэтому россиянам напомнили, что некоторые из них имеют право на скидку — субсидию, которую предусматривает государство. Ее могут получить граждане, если платеж за коммуналку превышает определенный региональными властями процент от совокупного дохода семьи.