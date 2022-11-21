Подорожают даже хлеб и молоко! Россиянам сообщили о новом росте цен на продукты

Специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская рассказала КП, что очевидных причин для этого нет — только желание продавцов побольше заработать на возросшем спросе у покупателей.

Ведь традиционно в это время люди начинают запасаться продуктами к новогодним праздникам. А где есть спрос — там будет и рост цен.

Увы, но кроме объективно востребованных на Новый год товаров, вроде шампанского, иного алкоголя (которые взлетят в цене к праздникам процентов на 40), стали дорожать и повседневные продукты. Ну не оставлять же их дешевыми, наверное, думают продавцы.

Например, ожидается, что после Нового года крупы и хлеб будут стоить процентов на пять дороже, а молоко и мясо — процентов на семь-десять.