Сбербанк станет брать комиссию с держателей зарплатных карт: 1700 рублей — не шутка

Работодателям придется раскошелиться.

Работодателям придется раскошелиться. Фото: Global Look Press

Услуги кредитной организации теперь могут влететь в копеечку.

Сбербанк с начала 2023 года будет брать комиссию с работодателей, которые переводят зарплату своим сотрудникам на карты организации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Размер комиссии составляет 0,15%. Эксперты подсчитали, что при зарплате в 100 тысяч рублей, работодателю придется раскошелиться на 150 рублей. За год сумма вырастет до 1700 рублей.

С учетом, что эти деньги берутся с каждого держателя зарплатной карты, выплаты получатся весьма внушительными.

Пока эта услуга бесплатна для клиентов Сбербанка, но только до конца 2022 года.

Источник: akket.com.

Читайте также