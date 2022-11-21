Насколько подорожает мясо после Нового года: лучше сделать запас

Для этого нет никаких объективных причин, кроме той, что к Новому году люди стараются сделать продовольственные запасы. И владельцы торговых сетей поднимают ценники исключительно из-за корыстных целей, наблюдая за возросшим спросом.

Как пишет КП со ссылкой на специалиста по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентину Милашевскую, особенно сильно подорожает шампанское к Новому году, а также другие алкогольные напитки зарубежного производства. Их ценник взлетит на 40%.

Также в ряду самых возросших в цене окажутся деликатесы, консервы и икра. Что вполне объясняется праздником.

Однако вслед за продуктами, без которых не обойтись в застолье, поползут в стоимости и все остальные. Например, эксперт прогнозирует повышение цен на мясо и молоко — на 7–10%, на крупы и хлебобулочные изделия — на 5%.