Владельцам квартир со счетчиками преподнесли сюрприз: уже с 1 декабря в ЖКХ вводится новое правило

Согласно изменившимся законно-правовым актам, с нового месяца поверку счетчиков будут проводить исключительно специальные организации с лицензией, прошедшие аккредитацию на проведение такого рода работ. Ранее это делать могла практически любая компания.

Россияне должны знать это и не допускать до поверки своих счетчиков мошенников, а только те организации, которые имеют на это право.

Проконтролировать этот момент довольно просто — запросить у проверяющих лицензию на работы. Если бумагу предъявить не смогут, люди должны отказать ревизорам в поверке.

Источник: akket.com.