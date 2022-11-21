Владельцам квартир со счетчиками преподнесли сюрприз: уже с 1 декабря в ЖКХ вводится новое правило

ЖКХ с 1 декабря вводит новое правило, оно коснется тех, кто проживает в квартирах со счетчиками. Теперь проверять их будут иначе.
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Согласно изменившимся законно-правовым актам, с нового месяца поверку счетчиков будут проводить исключительно специальные организации с лицензией, прошедшие аккредитацию на проведение такого рода работ. Ранее это делать могла практически любая компания.
Россияне должны знать это и не допускать до поверки своих счетчиков мошенников, а только те организации, которые имеют на это право.
Проконтролировать этот момент довольно просто — запросить у проверяющих лицензию на работы. Если бумагу предъявить не смогут, люди должны отказать ревизорам в поверке.
Источник: akket.com.