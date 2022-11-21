Почему на 22 ноября нельзя стричь волосы и ногти, нужно выбросить старое: русские приметы

На Руси 22 ноября назывался Матрениным днем, который теперь, наверняка, именовали бы «днем силы». Люди верили, что некоторые правила и запреты помогают им в будущем.
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На Матренин день строго-настрого запрещалось стричь ногти и волосы. Нарушишь правило – зимой болеть будешь.
А вот избавляться от старых вещей 22 ноября считали необходимым. Так в свою жизнь народ впускал все светлое, новое и доброе. А от плохого избавлялся.
Хорошим делом считалось на Матренин день подать нищим, отдать им ненужные вещи, но обязательно чистые, чтобы с грязью не ушла удача.
Ну и для полного очищения рекомендовалось помириться 22 ноября с теми, с кем были в ссоре, а тех, кто попросил прощения – обязательно простить.
Источник: runews.biz.