Подарок на Новый год: 31 декабря могут навсегда сделать выходным

Депутаты Госдумы РФ намерены внести изменения в Трудовой кодекс страны, которые предполагают появление дополнительного выходного в декабре. Споры о том, работать 31 декабря или нет, могут уйти в прошлое.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Так, речь идет о том, чтобы навсегда закрепить за 31 декабря статус выходного дня. Ведь не секрет, что большинство россиян на эту дату берут отгулы. Сейчас законотворцы предлагают пожертвовать 8 января и перенести этот выходной на 31 декабря, сообщают «Известия».