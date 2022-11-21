Страшное: что Ванга напророчила на декабрь 2022 года

Знаменитая болгарская прорицательница Ванга оставила множество предсказаний на XXI век. Сегодня всех особенно интересует, что предрекала ясновидящая на 2022 год. В одном из своих предсказаний Ванга упоминала день шести двоек: по ее мнению, это начало новой эры, когда все изменится.

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Дешифровщики Ванги считают, что речь идет о 22 декабря 2022 года. Именно в этот день, если верить предсказанию, произойдет катастрофа. Она случится, если люди не одумаются и не изменятся, сообщает сайт belnovosti.by.