Соя, водоросли, крахмал: названы марки пельменей «с сюрпризом» в составе - продаются везде

Пельмени с наступлением зимнего сезона резко повышаются в спросе – сытные, быстрые в приготовлении и ароматные, за это их любят россияне. А еще соотечественники предпочитают замороженные полуфабрикаты. Однако, почти в каждой третьей марке лежит совсем не то, что ожидает покупатель. Это выяснила проверка «Общественного контроля».

10 образцов пельменей самых популярных брендов, которые представлены в любом супермаркете, подверглись тщательному изучению. Исследовали еду в лаборатории «Тест-С.-Петербург», сообщает сайт «Доктор Питер». И вскрылось: лишь 30% из них были по ГОСТу (в соответствии с ним массовая доля начинки в пельменях должна быть не менее 50 процентов), а остальные 70% - по ТУ. Однако, эксперты предупреждают: слепо доверять тому, что указано на этикетке, не стоит.

Например, в составе пельменей «Домашние» ТМ «О’КЕЙ» был выявлен дефицит начинки, хотя указано, что изделие выполнено по ГОСТу. А также обнаружен альгинат – это добавка Е401, натуральный природный полисахарид, который получают из морских бурых и красных водорослей. В составе его «забыли» указать, что является нарушением.

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В пельменях марки «Скалкино» в фарш добавили к говядине мясо механической обвалки и соединительную ткань. Кроме этого, обнаружен соевый белок, и ее производитель в составе не указал.

Также не прошли экспертизу пельмени «Ложкарев». Это бюджетный продукт, но ответственности за состав с него никто не снимал. В списке ингредиентов не указана клетчатка, а в лабораторных условиях ее легко нашли.