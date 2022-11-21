Москву обогнали: названы регионы с самыми высокими зарплатами

Эксперты агентства РИА Рейтинг вычислили, в каких регионах нашей необъятной страны дела с зарплатами обстоят самым лучшим образом. Исследованы данные официальной статистики за период с сентября 2021 года по август 2022 года. И в пятерке российских субъектов, в которых наибольший процент населения получает ежемесячно более 100 тысяч рублей, лидером оказался Чукотский автономный округ. Здесь диапазон самых распространенных зарплат довольно внушителен – 65 – 164 тысячи рублей.

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На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь получки варьируются от 60 до 152 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров Магаданская область, ненамного отставшая от предшественников. Тут можно зарабатывать от 55 до 132 тысяч рублей.

А вот Москва, в которую россияне стремятся в поисках сладкой и безбедной жизни по сей день, расположилась всего лишь на пятом месте с зарплатным диапазоном 45-129 тысяч рублей.