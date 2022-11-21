Уже 21 ноября: Тамара Глоба предрекла обогащение этим трем знакам зодиака

Популярный астролог Тамара Глоба дала астрологический прогноз на 21 число. И трем знакам зодиака, как оказалось, улыбнется финансовая удача. Кому следует держать карман шире, читайте далее.

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В тройке финансово успешных оказался Телец. 21 ноября этот знак зодиака может добиться небывалого, если будет пользоваться своим жизненным опытом и знаниями.

Удача улыбнется 21 ноября Близнецам. С большой вероятностью их подстерегает неожиданность в виде финансового поступления. Кроме того, день сам по себе благоприятен для любых денежных операций.

Также прибыль ждет Раков. Но им придется попотеть, поскольку день в большинстве своем окажется сложным и напряженным. Главное, не лениться и постараться, передает сайт Rsute.