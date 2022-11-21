Опасно для здоровья: эти полуфабрикаты покупать запрещено!

Многие хозяйки нередко экономят время, покупая на ужин полуфабрикаты. Замороженные пельмени, наггетсы или блинчики и вправду спасают, когда в холодильнике пусто, а на готовку нет ни минуты, ни силы.

Однако, не вся замороженная еда безопасна. Эндокринолог Наталия Кирдянкина предупреждает, что с такой продукцией нужно быть очень осторожным, поскольку в списке полезной она не значится.

«Обычно людей предупреждают, чтобы они держались подальше от этих продуктов из-за большого количества, содержащихся в них соли, жира, сахара и консервантов», — рассказала эндокринолог сайту «Доктор Питер». — Указанные ингредиенты не только приводят к увеличению веса, но и могут вызывать повышение уровня сахара в крови или артериального давления — в отдаленной перспективе».

Кроме того, в полуготовой еде используются трансжиры, увеличивающие срок хранения. Такие жиры накапливаются в организме и могут ставить под угрозу здоровье, провоцируя повышение «плохого» холестерина.

Исходя из этого, лидерами антирейтинга являются замороженные блинчики, пельмени и пицца. Именно их врач советует избегать.