«Мировые лидеры подведут черты»: что произойдет с 21 по 27 ноября, рассказал Богдан Глоба

На новую неделю ноября, 21-27 числа, дал астропрогноз сын известных звездочетов Тамары и Павла Глобы Богдан. Эксперт по созвездиям напомнил, что грядет Новолуние, и оно определяет положение дел. И в начале недели можно успеть исправить то, что было ошибочно сделано ранее. Ошибки можно признавать самому, а также указывать на них близким – самое время.

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«К логичному итогу также придут многие общественные вопросы. Мировые лидеры подведут черты и расставят по местам многие «подвешенные проблемы». Но и время неформальных лидеров никуда не делось: эти люди будут еще большим ориентиром для тех, кто готов их слушать», - рассказал Глоба.

После Новолуния, гласит прогноз, наступает время для деловых переговоров, планирования и традиционного наведения новых мостов. Особенно повезет тем, кто смог грамотно оценить прошедшее, - им можно смело двигаться вперед.

В деловой сфере предпочтительнее объединяться и отодвигать разногласия, а не враждовать и конкурировать. Пригодится опыт предшественников. «Даже если дело касается инноваций, то постарайтесь соединить их с уже существующими подходами», - советует Глоба-младший.

Также наступает благоприятное время для дел сердечных и семейных. Апатия уступит место активности. «Спешите дарить радость жизни близким людям и не позволяйте падать духом», - рекомендует астролог.