Коварный ноябрь: в Москве прогнозируют ледяной дождь 22 ноября

20 ноября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей российской столицы о ледяных дождях, надвигающихся на Москву и соседние области. По его прогнозу, опасность следует ожидать 22-го числа.

«По прогнозам, в предстоящий понедельник ледяные дожди с диаметром отложения льда от 1 до 4 мм вновь пройдут на западе Черноземья (ночью - в Белгородской, Воронежской, Курской областях), а также в Брянской области (утром и вечером) и отдельных западных районах Саратовской области», - сообщил синоптик в Telegram.

«Во вторник узкая полоса ледяных дождей пройдет через Московскую, Смоленскую, Калужскую, Тульскую, Рязанскую, Владимирскую, Ивановскую, Нижегородскую, Ярославскую, Тверскую, Тамбовскую, Пензенскую и Самарскую области с толщиной льда от 0,5 до 10 мм».