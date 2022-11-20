Коварный ноябрь: в Москве прогнозируют ледяной дождь 22 ноября

20 ноября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей российской столицы о ледяных дождях, надвигающихся на Москву и соседние области. По его прогнозу, опасность следует ожидать 22-го числа.
«По прогнозам, в предстоящий понедельник ледяные дожди с диаметром отложения льда от 1 до 4 мм вновь пройдут на западе Черноземья (ночью - в Белгородской, Воронежской, Курской областях), а также в Брянской области (утром и вечером) и отдельных западных районах Саратовской области», - сообщил синоптик в Telegram.
«Во вторник узкая полоса ледяных дождей пройдет через Московскую, Смоленскую, Калужскую, Тульскую, Рязанскую, Владимирскую, Ивановскую, Нижегородскую, Ярославскую, Тверскую, Тамбовскую, Пензенскую и Самарскую области с толщиной льда от 0,5 до 10 мм».
По словам Тишковца, в Москве ледяные дожди и крупа начнутся с 9 часов утра 22 ноября и продолжатся до полудня. Дороги и тротуары в этот промежуток покроются льдом толщиной до 6 мм, в Подмосковье - от 2 мм на востоке до 10 мм на западе.
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Автомобилистам следует быть предельно внимательными и осторожными, так как на обледенелой дороге длина тормозного пути увеличивается в три раза. Это если скорости 60-70 километров в час. А если гнать под сто, то тормозной путь прибавит до 200 метров.