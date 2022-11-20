Почему никто не объясняет: что будет с пенсиями после Нового года, когда ликвидируют пенсионный фонд

Важная новость прозвучала за месяц с небольшим до финала 2022 года. Минтруд России сообщил о слиянии Пенсионного фонда РФ с Фондом социальной защиты населения.
Вследствие чего изменится порядок выплаты пенсий гражданам, имеющим право на ее получение.
Как сообщается на сайте Минтруда РФ, пенсии и соцвыплаты россияне теперь будут получать вместе.
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«Пенсии можно будет получать одновременно с положенными социальными выплатами, а на соответствующие услуги доставочных организаций установят единый тариф», – говорится в сообщении Минтруда.
Сотрудники Фонда будут посещать граждан в установленные дни - с 3 по 25 число каждого месяца.