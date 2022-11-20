Почему никто не объясняет: что будет с пенсиями после Нового года, когда ликвидируют пенсионный фонд

Важная новость прозвучала за месяц с небольшим до финала 2022 года. Минтруд России сообщил о слиянии Пенсионного фонда РФ с Фондом социальной защиты населения.

Вследствие чего изменится порядок выплаты пенсий гражданам, имеющим право на ее получение.

Как сообщается на сайте Минтруда РФ, пенсии и соцвыплаты россияне теперь будут получать вместе.

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