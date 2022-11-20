Минтруд сообщил о ликвидации Пенсионного фонда и новом порядке доставки пенсий: уже с 1 января

Министерство труда РФ сообщило о ликвидации Пенсионного фонда России, вследствие чего в нашей стране изменится порядок доставки пенсий.

Ликвидация ПФР произойдет уже 1 января 2023 года, уточняется, что его деятельность не прекратится окончательно – произойдет объединение организаций.

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Пенсионный фонд теперь будет работать вместе с Фондом соцзащиты, новая организация будет называться Фондом пенсионного и социального страхования.

По данным Министерства труда РФ, объединение ПФР и ФСС позволит россиянам получать пенсии и соцвыплаты вместе.

«Пенсии можно будет получать одновременно с положенными социальными выплатами, а на соответствующие услуги доставочных организаций установят единый тариф», – гласит сообщение Минтруда.

Инициатива министерства опубликована на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Министерство также сообщило, что сотрудники доставочных организаций будут посещать получателей выплат не менее трех раз с 3-го по 25-е число месяца в зависимости от их возраста и состояния здоровья.