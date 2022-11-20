Какие имена не стоит давать новорожденным: они приносят только несчастье

Психотерапевт и эзотерик Мирослава Буш рассказала МК.ru, как лучше родителям называть своих детей, а также какие имена должны быть под запретом.

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«Есть такая шутливая поговорка: как судно назовешь, так оно и поплывет – из знаменитого мультфильма. Имя действительно играет колоссальную роль в жизни человека. С самого рождения и всю свою жизнь ребенок слышит его. Но, помимо этого, имя – это своего рода закодированная информация», - сказала эксперт.

Мирослава Буш считает хорошей традицией называть ребенка в честь достойного предка, которым гордилась семья. Эта гордость передастся впоследствии и малышу. Ребенок всю жизнь будет окружен защитой и силой его предков.

И все наоборот – нельзя называть наследника в честь предка, которого все стыдятся, который имел трагическую судьбу. Она автоматически передастся ему.

Также хорошая идея называть детей в честь каких-то хороших великих людей, именами, которые обладают позитивным значением.

И совсем не стоит сильно оригинальничать. Необычные имена, конечно, выделят ребенка из толпы, но нужно ли ему такое внимание? Буллинг и насмешки в школе практически гарантированы, и это неизменно отразится на взрослой жизни наследника.