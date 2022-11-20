Wildberries сообщил о важном изменении ноября: придется раскошелиться на услуги маркетплейса

Маркетплейс Wildberries, несмотря на различные хитрости, остается одной из самых популярных интернет-площадок среди россиян.

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Недавно виртуальный магазин стал брать деньги (100 – 150 рублей) за отказ от товара, немало озадачив покупателей. И если раньше они могли взять для себя несколько видов товара и выбрать среди них один, то теперь за отказ придется раскошелиться. Конечно, далеко не всем клиентам это нравится, ведь по Сети итак непросто выбирать нужное.

Теперь же Wildberries сообщил о новой услуге, с помощью которой может заработать дополнительно. Маркетплейс в настоящее время не только продает товар, но и вывозит крупногабаритные грузы из домов и квартир за отдельную плату, отправляя ненужные людям вещи в переработку.

Любопытно, что за вывоз некоторых вещей Wildberries берет символическую сумму в 1 рублей. Например, за металлические двери, электроплиты, стальные и чугунные ванны.

Источник: akket.com.