««Лакомство» для укрепления иммунитета»: диетолог рассказала, как не испортить квашеную капусту

Диетолог Маргарита Королева посоветовала не добавлять ничего лишнего в квашеную капусту.
Чтобы сохранить все витамины и минералы, не стоит класть сахар в заготовки.
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«Квашеная капуста содержит большое количество минеральных веществ, кроме того, в ней в прямом смысле законсервирован витамин С в хорошей концентрации, а также пребиотики (вещества, поддерживающие полезную микрофлору кишечника. — Прим. ред.). Молочнокислое брожение при квашении капусты обеспечивает ферментацию этого продукта, благодаря чему он максимально усваивается организмом, а микробиом кишечника получает «лакомство» для укрепления иммунитета», – отметила диетолог.
Вреден для желудочно-кишечного тракта и уксус, который хозяйки часто кладут в капусту.
«Достаточно взять свежепорубленную капусту, можно добавить морковь, клюкву, бруснику, залить водой комнатной температуры и положить сверху груз. Молочнокислое брожение начинается через 18 часов, еще через 5-6 часов у вас получится замечательный продукт», – рассказала Королева в беседе с ria.ru.