««Лакомство» для укрепления иммунитета»: диетолог рассказала, как не испортить квашеную капусту

Диетолог Маргарита Королева посоветовала не добавлять ничего лишнего в квашеную капусту.

Чтобы сохранить все витамины и минералы, не стоит класть сахар в заготовки.

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