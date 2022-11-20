Что нельзя делать 21 ноября: мыть голову, ссориться, резать – народные приметы

Михайлов день 21 ноября считался на Руси самым сытным и веселым праздником месяца. В деревнях считалось хорошим знаком устраивать застолья и прикармливать дворового – оставлять у дома угощение тайному жителю (брату домового).

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Однако бытовали на Руси и другие приметы – со строгими запретами. Нарушишь их – быть беде.

К примеру, строго настрого 21 ноября нельзя было мыть голову. Вымоешь – сольешь в никуда все свое благоразумие!

Рубить, резать, ткать и шить тоже нельзя было, пишет КП. Вообще лучше не трогать в этот день острые предметы – иначе разгневаешь святого Михаила, небесного воина, грозу темных сил.

Нельзя также 21 ноября трудиться из корысти. Просто работать, если это обязательно – можно, а вот калымить и халтурить – нет. Михаил не ценит такие действия, накажет обязательно!

Запрещено в Михайлов день браниться, ругаться, ссориться, материть людей, повышать голос. А еще – ни за что нельзя рассказывать хорошие сны. Поведаешь – ни за что не сбудутся.