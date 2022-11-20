«Обязательно нужно согреть»: эксперт рассказал, как продлить «жизнь» смартфона на холоде

Россиянам рассказали, как правильно пользоваться смартфоном или пауэрбанком на морозе.
Гарнитура, сокращение времени разговора по телефону и нагревательный чехол – три «кита» спасения электроники зимой.
«При использовании телефона или пауэрбанка на морозе можно мгновенно остаться без связи. Низкие температуры - это «тяжелые» для аккумулятора условия эксплуатации. Но если придерживаться простых правил, то можно избежать неожиданных проблем: используйте гарнитуру – тогда телефон большую часть времени будет в кармане, сумочке... Ограничьте время разговоров, после каждого разговора телефон обязательно нужно согреть», – рассказал Биржевой.
Эксперт не рекомендовал использовать устройства с Li-ion аккумулятором на морозе более 10 минут.
«Можно использовать специальный нагревательный чехол для эксплуатации мобильных устройств в морозный период. Нагревательный элемент тоже расходует энергию батареи. Но если учесть, что на морозе Li-ion может потерять более 40% емкости, то использование нагревателя имеет практический смысл», – добавил эксперт в беседе с ria.ru.