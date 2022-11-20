«Обязательно нужно согреть»: эксперт рассказал, как продлить «жизнь» смартфона на холоде

Смартфон

Смартфон. Фото: Global Look Press

Специалист сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд!» Сергей Биржевой дал совет по использованию техники на улице.

Россиянам рассказали, как правильно пользоваться смартфоном или пауэрбанком на морозе.

Гарнитура, сокращение времени разговора по телефону и нагревательный чехол – три «кита» спасения электроники зимой.

«При использовании телефона или пауэрбанка на морозе можно мгновенно остаться без связи. Низкие температуры - это «тяжелые» для аккумулятора условия эксплуатации. Но если придерживаться простых правил, то можно избежать неожиданных проблем: используйте гарнитуру – тогда телефон большую часть времени будет в кармане, сумочке... Ограничьте время разговоров, после каждого разговора телефон обязательно нужно согреть», – рассказал Биржевой.

Эксперт не рекомендовал использовать устройства с Li-ion аккумулятором на морозе более 10 минут. 

«Можно использовать специальный нагревательный чехол для эксплуатации мобильных устройств в морозный период. Нагревательный элемент тоже расходует энергию батареи. Но если учесть, что на морозе Li-ion может потерять более 40% емкости, то использование нагревателя имеет практический смысл», – добавил эксперт в беседе с ria.ru.

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