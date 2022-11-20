«Обязательно нужно согреть»: эксперт рассказал, как продлить «жизнь» смартфона на холоде

Россиянам рассказали, как правильно пользоваться смартфоном или пауэрбанком на морозе.

Гарнитура, сокращение времени разговора по телефону и нагревательный чехол – три «кита» спасения электроники зимой.

«При использовании телефона или пауэрбанка на морозе можно мгновенно остаться без связи. Низкие температуры - это «тяжелые» для аккумулятора условия эксплуатации. Но если придерживаться простых правил, то можно избежать неожиданных проблем: используйте гарнитуру – тогда телефон большую часть времени будет в кармане, сумочке... Ограничьте время разговоров, после каждого разговора телефон обязательно нужно согреть», – рассказал Биржевой.

Эксперт не рекомендовал использовать устройства с Li-ion аккумулятором на морозе более 10 минут.