Больше не увидите их и точка: Wildberries и Ozon изумили своим решением

Пользователи маркетплейсов Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет» приняли решение, которое обескуражило некоторых пользователей.

Маркетплейсы приняли решение не продлять акцию, посвященной Всемирному дню шопинга, к ценникам во время которой уже успели привыкнуть покупатели.

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В период проведения распродажи люди могли приобрести различную продукцию по бросовой цене – со скидкой до 90%. И, конечно, не увидев столь приятных цен на виртуальных витринах маркетплейсов многие были расстроены.

Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет» в ответ порадовали своих клиентов новой акцией – «Черной пятницей». Предварительные распродажи отдельных товаров можно увидеть на их площадках уже сейчас. А с 23 по 27 ноября пройдут основные.