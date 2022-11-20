На что поднимутся цены в начале 2023 года: в списке даже крупы и хлеб

Кажется, что ценам уже некуда расти, особенно на фоне остающихся стабильными зарплат и пенсий. Однако, как отмечают эксперты, уже с середины октября на целый ряд товаров заметно повышение их стоимости.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

В основном в этом списке значится продукция, которая понадобится россиянам на их новогодних столах.

По прогнозам специалиста по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентины Милашевской, слова которой приводит КП, больше всего к Новому году подорожает шампанское, а также иной алкоголь зарубежного производства - примерно на 40%.

Повысятся значительно в цене деликатесы, икра и консервы. Однако и обычные продукты не минует участь сия.

В начале 2023 года эксперт спрогнозировала повышение цен на мясо и молоко - примерно на 7-10%, а также крупы и хлебобулочные изделия – на 5%. Также вырастет стоимость сигарет и вейпов.