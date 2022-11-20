Названы продукты, которые подорожают к Новому году на 40%: нужно запасаться сейчас

Специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская рассказала в интервью агентству «Прайм», что на некоторые традиционные праздничные продукты цены к Новому году взлетят на 40%. Поэтому имеет смысл купить их заранее.

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К ним относятся шампанские вина и импортный алкоголь. Также стоит запастись деликатесами вроде красной и черной икры, консервами.

По словам Милашевской, цены на праздничные товары уже растут – примерно с середины октября. Хотя для этого нет никаких объективных причин, пишет КП.