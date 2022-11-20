Полная ликвидация: Wildberries ошарашил неожиданным решением

Покупатели маркетплейса Wildberries несколько дней подряд наслаждались низкими ценами во время акции магазина в честь Всемирной недели шопинга.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Стоимость некоторых товаров понизилась до 90%! А кое-кто из пользователей настолько привык к этим ценникам, что теперь с трудом осознает обычные.

В настоящее время Wildberries полностью ликвидировал акцию, чем немало ошарашил некоторых клиентов, которые не уследили ее окончания.