Полная ликвидация: Wildberries ошарашил неожиданным решением

Покупатели маркетплейса Wildberries несколько дней подряд наслаждались низкими ценами во время акции магазина в честь Всемирной недели шопинга.
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Стоимость некоторых товаров понизилась до 90%! А кое-кто из пользователей настолько привык к этим ценникам, что теперь с трудом осознает обычные.
В настоящее время Wildberries полностью ликвидировал акцию, чем немало ошарашил некоторых клиентов, которые не уследили ее окончания.
Впрочем, любителей отовариться по Интернету можно обрадовать – впереди их ждут новые акции не только на Wildberries, но и на Ozon и «Яндекс Маркет». 23-27 ноября онлайн-магазины объявили распродажи «Черной пятницы», где товары также можно будет приобрести со скидкой до 90%. Предакция уже, к слову, на площадках уже началась.