Осталось 10 дней: Wildberries заявил об окончании торговли – мера вынужденная

Уже с 1 декабря нельзя будет приобрести в онлайн-магазине витамины, БАДы, чаи, а также другие наименования продукции, которые содержат сушеные мухоморы, сообщает akket.com.

По данным сайта, маркетплейс Wildberries не случайно отказался от полюбившихся некоторыми потребителями товаров. Дело в том, что это противоречит законодательным нормам РФ, что выявила проверка Роспотребнадзора и обязала виртуальную площадку отказаться от продуктов с указанными выше грибами.