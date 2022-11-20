Осталось 10 дней: Wildberries заявил об окончании торговли – мера вынужденная

Wildberries

Wildberries. Фото: Global Look Press

Маркетплейс вынужден отказаться от денег из-за спорных моментов в законодательной базе.

Маркетплейс Wildberries заявил об окончании торговли ряда продукции, которая реализовывалась на его площадке.

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Уже с 1 декабря нельзя будет приобрести в онлайн-магазине витамины, БАДы, чаи, а также другие наименования продукции, которые содержат сушеные мухоморы, сообщает akket.com.

По данным сайта, маркетплейс Wildberries не случайно отказался от полюбившихся некоторыми потребителями товаров. Дело в том, что это противоречит законодательным нормам РФ, что выявила проверка Роспотребнадзора и обязала виртуальную площадку отказаться от продуктов с указанными выше грибами.

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