Что нужно делать 20 ноября для мира и добра по народным поверьям: нитка за ниткой – счастье в дом!

Сейчас астрологи выделяют так называемые «дни силы», ориентируясь на звезды. На Руси с древних времен тоже знали такие дни, чувствовали их особую энергию.
Воскресенье 20 ноября – Федотов день – как раз один из таких. В старину верили, что именно сейчас водяные и кикиморы (всякие твари, обитающие в воде) ложились в спячку на зиму, поскольку озера и реки затягивало льдом. Чем не радость?
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На земле, согласно народным поверьям, дышать от этого становилось легче. И чтобы закрепить эту энергию, женщины усиленно занимались 20 ноября рукоделием: шили, вышивали, делали бусы, украшения на нитках, пряли, штопали. Но только не вязали!
Русские женщины верили, что чем больше они ниток используют, тем прочнее будет их счастье, в дом придет мир, покой и благоденствие.
Федот – покровитель рукоделия, пишет КП, так что отдохнуть 20 ноября можно с пользой, милые дамы!