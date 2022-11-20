Что нужно делать 20 ноября для мира и добра по народным поверьям: нитка за ниткой – счастье в дом!

Сейчас астрологи выделяют так называемые «дни силы», ориентируясь на звезды. На Руси с древних времен тоже знали такие дни, чувствовали их особую энергию.

Воскресенье 20 ноября – Федотов день – как раз один из таких. В старину верили, что именно сейчас водяные и кикиморы (всякие твари, обитающие в воде) ложились в спячку на зиму, поскольку озера и реки затягивало льдом. Чем не радость?

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