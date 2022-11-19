Россиянам раскрыли, кто может накопить на пенсию «дважды»: советы эксперта

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская пояснила, что гражданин может проводить отчисления в ПФР параллельно двумя способами: через работодателя в случае официального оформления и как самозанятый, например, с дохода от сдачи в аренду квартиры. Однако тут есть нюанс.

«Нельзя работать по трудовой книжке и быть самозанятым у одного и того же работодателя, пусть даже и бывшего», — отметила Лебединская.

Также она пояснила, что осуществление выплат и оформление статуса самозанятого — это обязанность гражданина, в том случае, если у него появляется налогооблагаемый доход.

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Эксперт также рассказала, что регистрация человека в качестве плательщика НПД легализует его дополнительные доходы, а статус самозанятого и связанные с ним выплаты не дают права на получение пенсии.

Ко «второй пенсии» можно отнести и средства, направленные в НПФ. Это отдельная прибавка к пенсии будет выплачиваться не через ПФР.

Лебединская напомнила про корпоративную пенсию, которую могут оформить сотрудники крупных компаний.