Россиянам раскрыли, кто может накопить на пенсию «дважды»: советы эксперта

Формирование пенсии происходит через отчисления работодателей. Однако этот способ оказался не единственным. Свою «подушку безопасности» могут создать также самозанятые, у которых есть возможность самостоятельно делать отчисления в ПФР и формировать корпоративную пенсию вместе с работодателем.
Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская пояснила, что гражданин может проводить отчисления в ПФР параллельно двумя способами: через работодателя в случае официального оформления и как самозанятый, например, с дохода от сдачи в аренду квартиры. Однако тут есть нюанс.
«Нельзя работать по трудовой книжке и быть самозанятым у одного и того же работодателя, пусть даже и бывшего», — отметила Лебединская.
Также она пояснила, что осуществление выплат и оформление статуса самозанятого — это обязанность гражданина, в том случае, если у него появляется налогооблагаемый доход.
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Эксперт также рассказала, что регистрация человека в качестве плательщика НПД легализует его дополнительные доходы, а статус самозанятого и связанные с ним выплаты не дают права на получение пенсии.
Ко «второй пенсии» можно отнести и средства, направленные в НПФ. Это отдельная прибавка к пенсии будет выплачиваться не через ПФР.
Лебединская напомнила про корпоративную пенсию, которую могут оформить сотрудники крупных компаний.
«Наиболее популярными формами корпоративных программ являются: солидарная (работодатель открывает солидарный счет, при этом никаких преференций не получает, работник ничего не платит); индивидуальный (на индивидуальный счет средства также перечисляет работодатель) и паритетный (счет пополняют и работник и работодатель)», — поделилась эксперт, пишет «Прайм».