В Минтруде рассказали, как получить от государства 5 000 рублей: есть нюансы

Отмечается, что безработному гражданину нужно встать на учет в центре занятости, после этого он будет официально признан человеком, у которого нет работы. Это сделать можно двумя способами: через личное посещение учреждения, либо дистанционно – с помощью портала «Работа России».

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Если гражданин не был трудоустроен ранее или не работал хотя бы полгода за минувшие 12 месяцев, то ему назначат минимально возможное пособие сроком на три месяца.

Размер такой выплаты составляет 1 500 рублей. А вот если человек ранее был трудоустроен, то первые полгода размер выплаты составит 12 792 рублей, а далее он будет получать по 5 000 ежемесячно, об этом пишет KONKURENT.RU.

Напомним, что у ряда граждан есть возможность раньше выйти на пенсию. Эксперты рассказали, кому именно может воспользоваться такой возможностью.