Напичкана нитратами и хлором: Роскачество назвало худшую питьевую воду

Специалисты Роскачества исследовали рынок упакованной питьевой воды. Эксперты закупили 98 товаров разных производителей и тщательно изучили их с помощью лабораторных опытов.
23 продукта полностью устроили проверяющих по всем пунктам, а вот пять товаров провалили исследование и получили нулевые результаты.
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В воде Aquanika kids, «Акватонус», «Богородское» и «Тигирецкая» было обнаружено превышение обязательных требований по содержанию нитратов. При регулярном употреблении это может негативно сказаться на здоровье человека.
Товар под торговой маркой «Ахун» эксперты раскритиковали из-за повышенного содержания остаточного свободного хлора.