Напичкана нитратами и хлором: Роскачество назвало худшую питьевую воду

Специалисты Роскачества исследовали рынок упакованной питьевой воды. Эксперты закупили 98 товаров разных производителей и тщательно изучили их с помощью лабораторных опытов.

23 продукта полностью устроили проверяющих по всем пунктам, а вот пять товаров провалили исследование и получили нулевые результаты.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».