Напичкана нитратами и хлором: Роскачество назвало худшую питьевую воду

Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

Эксперты исследовали 98 товаров.

Специалисты Роскачества исследовали рынок упакованной питьевой воды. Эксперты закупили 98 товаров разных производителей и тщательно изучили их с помощью лабораторных опытов.

23 продукта полностью устроили проверяющих по всем пунктам, а вот пять товаров провалили исследование и получили нулевые результаты. 

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В воде Aquanika kids, «Акватонус», «Богородское» и «Тигирецкая» было обнаружено превышение обязательных требований по содержанию нитратов. При регулярном употреблении это может негативно сказаться на здоровье человека. 

Товар под торговой маркой «Ахун» эксперты раскритиковали из-за повышенного содержания остаточного свободного хлора. 

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