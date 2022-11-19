Продается в любом «Магните»: Роскачество назвало лучшую питьевую воду

Специалисты Роскачества исследовали рынок упакованной питьевой воды. Эксперты закупили 98 товаров разных производителей и проверили их по трем основным направлениям: контрафакт, фальсификация и безопасность.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

23 продукта полностью устроили специалистов по всем пунктам. В список лидеров с высшими баллами попали: BonAqua, Clever, Honey Kid, Valio, «Агуша», «Акварус», «Архыз», «Бабушкино лукошко», «Белые росы», «Ваш выбор», «Ваша вода», «Волна Байкала», «Горячеключевской кристальный стиль», «Данай», «Калинов родничок», «Кристальная», «Лель», «О’Кей», «Святой источник», «То, что надо», «ФрутоНяня», «Черноголовка» и «Черноголовская для детей».