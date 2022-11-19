Наконец что-то хорошее! Астролог обрадовала россиян прогнозом на 20 ноября

Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

Елена Мун рассказала, как пройдет воскресный день.

Астролог Елена Мун рассказала, каким будет грядущее воскресенье (20 ноября). По словам эксперта, этот день обещает порадовать представителей всех знаков зодиака и стать идеальным выходным.

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«Хорошему отдыху и расслаблению ничто не помешает! День подходит для наведения порядка в делах, организации пространства. Можно заняться решением семейных, бытовых вопросов или просто отдохнут», — рассказала Мун порталу «А теперь внимание!».

Обрадовала Елена и тех, для кого 20 ноября станет рабочим днем. По ее словам, он отлично подойдет для переговоров с начальством и влиятельными людьми, а также для структурирования рабочего процесса.

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