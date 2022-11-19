Названы продукты, которые подорожают с первого января 2023 года

Стал известен список продовольственных товаров, которые уже нельзя будет купить по прежней цене в новом году.

Эксперт рассказала, что на повышение цен повиляют акцизы и НДС.

«На уровень и динамику цен всех товаров влияют ставки косвенных налогов – акцизов и НДС. Ставки НДС в 2023 году останутся неизменными. А вот с акцизами дела обстоят сложнее», – отметила Мария Долгова.

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К слову, повышение цен затронет алкогольную продукцию, спиртосодержащую продукцию пищевую и непищевую. Также табак и электронные сигареты входят в эту категорию.