Названы продукты, которые подорожают с первого января 2023 года

Продукты в магазине

Магазин. Фото: Global Look Press

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова прокомментировала рост цен.

Стал известен список продовольственных товаров, которые уже нельзя будет купить по прежней цене в новом году.

Эксперт рассказала, что на повышение цен повиляют акцизы и НДС.

«На уровень и динамику цен всех товаров влияют ставки косвенных налогов – акцизов и НДС. Ставки НДС в 2023 году останутся неизменными. А вот с акцизами дела обстоят сложнее», – отметила Мария Долгова.

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К слову, повышение цен затронет алкогольную продукцию, спиртосодержащую продукцию пищевую и непищевую. Также табак и электронные сигареты входят в эту категорию.

«Если будет принят закон о введении с певрого января 2023 года акциза на сахаросодержащие газированные напитки (с долей алкоголя более 1,2%) в размере семи рублей за литр напитка, то цены на них также возрастут», – процитировали экономиста  1prime.ru.

А еще цены повысятся на легковые автомобили и мотоциклы, бензин и дизельное топливо.

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