Названы три ингредиента, делающие жареную картошку невероятно вкусной: они есть в каждом холодильнике

Фото: Global Look Press
Простые продукты могут преобразить популярное блюдо.

Многие хозяйки готовят жареную картошку на растительном масле с добавлением лука. Однако популярное и любимое многими блюдо можно преобразить, используя дополнительные ингредиенты.

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Например, к растительному маслу можно добавить кусок сливочного. Оно придаст картофелю приятный аромат и нежный вкус.

Еще одна хитрость — это чеснок. Пару долек нужно порубить ножом и добавить к картофелю за пару минут до готовности. Благодаря этом блюдо получит аппетитный аромат.

Любителям оригинальных рецептов можно использовать лимон. Из него необходимо сделать заправку: соединить ложку растительного масла, две дольки измельченного чеснока, полторы ложки лимонного сока, две ложки лимонной цедры, соль и пряности по вкусу.

По материалам сайта Белновости.

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