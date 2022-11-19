Названы три ингредиента, делающие жареную картошку невероятно вкусной: они есть в каждом холодильнике

Многие хозяйки готовят жареную картошку на растительном масле с добавлением лука. Однако популярное и любимое многими блюдо можно преобразить, используя дополнительные ингредиенты.

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Например, к растительному маслу можно добавить кусок сливочного. Оно придаст картофелю приятный аромат и нежный вкус.

Еще одна хитрость — это чеснок. Пару долек нужно порубить ножом и добавить к картофелю за пару минут до готовности. Благодаря этом блюдо получит аппетитный аромат.