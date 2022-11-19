День будет сложным: астролог рассказала, чего не стоит делать 19 ноября

Астролог Елена Мун дала прогноз всем знакам зодиака на 19 ноября. По словам специалиста, эта суббота будет далеко не самой простой, поэтому, чтобы избежать неприятностей, стоит придерживаться ряда правил.

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В первую очередь астролог посоветовала избегать излишней расточительности и не давать опрометчивых обещаний.