День будет сложным: астролог рассказала, чего не стоит делать 19 ноября

Астролог Елена Мун дала прогноз всем знакам зодиака на 19 ноября. По словам специалиста, эта суббота будет далеко не самой простой, поэтому, чтобы избежать неприятностей, стоит придерживаться ряда правил.
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В первую очередь астролог посоветовала избегать излишней расточительности и не давать опрометчивых обещаний.
«Не стоит пренебрегать своими обязанностями, возлагать надежды на кого-то, дожидаться, пока все само разрешится. Чтобы получить результат, необходимо действовать, прикладывать усилия», — рассказала Мун порталу «А теперь внимание!».
Также эксперт рекомендовала не грубить и не спорить с сотрудниками официальных инстанций, включая правоохранителей.
«От этого только проиграете», — резюмировала Елена.