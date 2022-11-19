Там кишечная палочка и антибиотики! В Роскачестве назвали худший плавленый сыр

В составе продукта «Витако» был обнаружен антибиотик левомицетин в количестве, превышающем допустимое, содержание жира было ниже заявленного.

В товарах марок «Алдес» и «Невский» нашли растительные жиры, а в плавленом сыре «Полевское» — бактерии группы кишечной палочки, что является нарушением обязательных требований.

Также эти продукты не устроили экспертов по содержанию лактозы, белка и жира.