Там кишечная палочка и антибиотики! В Роскачестве назвали худший плавленый сыр

Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

Эксперты предостерегли россиян.

Роскачество провело исследование пастообразных плавленых сыров. Специалисты проверили товары 21 торговой марки по 70 показателям качества и безопасности.

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Опережающим требованиям Роскачества не соответствовал ни один продукт, у каждого были выявлены несоответствия. Однако у некоторых товаров были критические нарушения.

Худший результат показали плавленые сыры четырех брендов. 

В составе продукта «Витако» был обнаружен антибиотик левомицетин в количестве, превышающем допустимое, содержание жира было ниже заявленного.

В товарах марок «Алдес» и «Невский» нашли растительные жиры, а в плавленом сыре «Полевское» — бактерии группы кишечной палочки, что является нарушением обязательных требований.

Также эти продукты не устроили экспертов по содержанию лактозы, белка и жира.

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