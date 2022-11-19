Там кишечная палочка и антибиотики! В Роскачестве назвали худший плавленый сыр

Роскачество провело исследование пастообразных плавленых сыров. Специалисты проверили товары 21 торговой марки по 70 показателям качества и безопасности.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Опережающим требованиям Роскачества не соответствовал ни один продукт, у каждого были выявлены несоответствия. Однако у некоторых товаров были критические нарушения.
Худший результат показали плавленые сыры четырех брендов.
В составе продукта «Витако» был обнаружен антибиотик левомицетин в количестве, превышающем допустимое, содержание жира было ниже заявленного.
В товарах марок «Алдес» и «Невский» нашли растительные жиры, а в плавленом сыре «Полевское» — бактерии группы кишечной палочки, что является нарушением обязательных требований.
Также эти продукты не устроили экспертов по содержанию лактозы, белка и жира.