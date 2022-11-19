«Не все потеряно»: Василиса Володина сделала обнадеживающее заявление на 19 ноября

Телеведущая, астролог Василиса Володина регулярно рассказывает людям, что готовят звезды. Недавний Коридор затмений она очень подробно разъясняла с точки зрения его влияния на обстановку в мире и в частной жизни.

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Теперь же грядет череда новых изменений. Володина спросила, заметили ли люди, что стало легче. Потому что обстановка на небосклоне поменялась и повлекла за собой изменения на Земле.

«Вроде жизнь принципиально не изменилась за последние 2-3 дня – ковид и СВО не окончены, глобальное потепление не отступило, инфляция не снизилась, а … стало легче», - поведала астролог. И объяснила: «Не в погоде дело, а в том, что Венера и Меркурий выбрались из сумрачного Скорпиона в знак Стрельца».

Из-за такой расстановки смотреть на происходящее мы стали по-другому, уверяет Володина. И в свете происходящего сделала заявление: «Кажется, что не все потеряно, что жизнь распахивает возможности шире обычного, что не надо грустить, а надо действовать, преодолевать и вершить».