Пугающе: Василиса Володина одним словом охарактеризовала жизнь до 22 ноября

Астролог Василиса Володина рассказала, что после Коридора затмений, закончившегося 8 ноября, еще 10-14 дней будет штормить. Эксперт советует до 22 ноября контролировать себя - то есть сохранять спокойствие и не реагировать на провокации. Поскольку штормит еще нехило. Володина одним словом охарактеризовала нашу жизнь до указанной даты, используя шахматный термин.

«Ситуацию, которая сейчас сложилась, назовем цугцванг. Тут какой шаг ни сделай, любые последствия ведут либо к ухудшению, либо к «все очень сложно». К сожалению, в сторону какого-то долгожданного просвета и гармонизации происходящего еще не повернули», - рассказала астролог сайту Woman.

Пугающий термин цугцванг означает такое положение в шашках и шахматах, при котором любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции. Так что лучше воспользоваться советом Володиной и лучше «залечь на дно».