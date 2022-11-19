Уже с 20 ноября: вывоз от Wildberries будет стоить денег – россиянам придется платить

Популярный у российских потребителей маркетплейс Wildberries приготовил для своих клиентов новую услугу. Уже с 20 ноября в сервисе можно заказать экспресс-утилизацию мебели и техники. В списке – два десятка наименований, которые принимаются к вывозу: избавиться от ненужной мебели, пианино или ковра можно по одному клику. Правда, стоить это будет немало – например, тумбочка обойдется в 1000 рублей. А то же пианино – в 5200 рублей.

«Экологичная утилизация мебели и техники поможет россиянам проявить заботу об окружающей среде и позаботиться о комфортном быте для себя и своих близких, которым бывает трудно самостоятельно избавиться от ненужных вещей, например, пожилым людям», - рассказали в Wildberries сайту Forbes.

Такая услуга доступна в крупных городах, среди которых Москва, Новосибирск, Казань, Екатеринбург и другие.