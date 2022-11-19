WhatsApp не будет прежним: все изменится 20 ноября

Популярный во всем мире, включая Россию, мессенджер WhatsApp с 20 ноября вводит новые изменения в работу своего приложения. Приложение, недавно представившее пользователям возможность использовать групповые чаты с тысячей людей в составе, учло жалобы людей, и теперь как прежде не будет.

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Речь идет об уведомлениях в групповых чатах. Во вновь созданных сообществах с большим количеством людей по умолчанию теперь будет отключено оповещение. Чтобы начать их получать, каждый пользователь самостоятельно может в настройках приложения разрешить их. В противном случае, уведомления приходить не будут, сообщает Akket.