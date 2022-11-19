Съедобные, и детям можно: названы настоящие конфеты без пальмового масла и антибиотиков – вкусные и безопасные

Наступило время закупаться сладкими подарками к Новому году – пока ассортимент изобилует на прилавках супермаркетов, люди без суеты имеют возможность выбирать. И Росконтроль выяснил, на каких марках конфет следует остановить свое внимание. Ведь ни для кого не секрет, что производители давно экономят на сырье и замешивают в фантик далеко не безобидные массы.

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Так, Росконтроль интересовало отсутствие в конфетах пальмового масла – оно давно снискало дурную славу. По этому критерию были проверены многие бренды. И безопасными в этом плане оказались сладости «Комильфо». Лабораторный анализ выявил высокое качество продукта и его безопасность.

Кроме того, среди лидеров исследования – «Мишкино счастье». В сладостях этой марки не обнаружено антибиотиков, а трансжиров минимально допустимое количество. Маркировка соответствует действительности, значит, конфеты безопасны.

По материалам сайта Primpress.