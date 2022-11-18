Можно купить в любой «Пятерочке»: Роскачество назвало лучший плавленый сыр

Роскачество провело исследование пастообразных плавленых сыров. Эксперты проверили товары 21 торговой марки по 70 показателям качества и безопасности.
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Опережающим требованиям Роскачества не соответствовал ни один продукт, у каждого были выявлены какие-то несоответствия. Однако эти завышенные стандарты не являются обязательными.
В итоге лидерами рейтинга специалисты назвали товары брендов Hochland, Viola и «Экомилк». По мнению экспертов, эти плавленые сыры являются полностью безопасными, не содержат консервантов, красителей, растительных жиров, сои, каррагинана и ГМО. Они приготовлены из качественного сырья.
Также высокие оценки получили продукты торговых марок «Карат» и «Б. Ю. Александров».