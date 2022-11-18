Можно купить в любой «Пятерочке»: Роскачество назвало лучший плавленый сыр

Роскачество провело исследование пастообразных плавленых сыров. Эксперты проверили товары 21 торговой марки по 70 показателям качества и безопасности.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль»

Опережающим требованиям Роскачества не соответствовал ни один продукт, у каждого были выявлены какие-то несоответствия. Однако эти завышенные стандарты не являются обязательными.