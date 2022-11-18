Рэпер Noize MC и Ирина Шихман признаны иноагентами

В пятницу, 18 ноября, Минюст обновил список физлиц-иноагентов. В него добавились рэпер Noize MC (Иван Алексеев) и журналистка Ирина Шихман (ведущаю YouTube-программы «А поговорить»).
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Помимо музыканта и журналистки в реестр попали Руслан Карпук (основатель Conflict Intelligence Team), Вячеслав Мальцев (политик, ведущий блога «Артподготовка»), Андрей Заякин (ученый, журналист «Новой газеты», сооснователь «Диссернета»), Олимпиада Усанова (фемактивистка) и Михаил Светов (политик, лидер ЛПР).
Напомним, федеральный закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» был подписан 14 июля и вступит в силу с 1 декабря 2022 года.
Согласно этому документу, иноагенты не могут назначаться на должности в органах власти и осуществлять педагогическую деятельность в образовательных организациях.