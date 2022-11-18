Рэпер Noize MC и Ирина Шихман признаны иноагентами

Напомним, федеральный закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» был подписан 14 июля и вступит в силу с 1 декабря 2022 года.

Согласно этому документу, иноагенты не могут назначаться на должности в органах власти и осуществлять педагогическую деятельность в образовательных организациях.