Наше, родное: Собянин озвучил сроки начала первой сборки авто на заводе «Москвич»

«Москвич-412» на выставке

«Москвич-412» на выставке. Фото: Global Look Press

Мэр Москвы рассказал и о скором запуске собственных электромобилей.

Завод «Москвич» начнет сборку авто уже на следующей неделе. Такие сроки озвучил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В следующем году, надеюсь, (завод. — Прим. ред.) выйдет уже на параметры объемов работы, сопоставимые до того периода, когда там было Renault. А через два-три года мы планируем запустить собственную платформу электромобилей», — также рассказал он, передает РИА Новости.

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В интервью Собянин также рассказал, что после ухода многих иностранных брендов большую часть освободившихся ниш в бизнесе заняли отечественные производители. Проблемной в стране осталась лишь отрасль автомобилестроения.

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