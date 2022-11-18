Наше, родное: Собянин озвучил сроки начала первой сборки авто на заводе «Москвич»

Завод «Москвич» начнет сборку авто уже на следующей неделе. Такие сроки озвучил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В следующем году, надеюсь, (завод. — Прим. ред.) выйдет уже на параметры объемов работы, сопоставимые до того периода, когда там было Renault. А через два-три года мы планируем запустить собственную платформу электромобилей», — также рассказал он, передает РИА Новости.