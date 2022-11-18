Напичкан антибиотиками и крахмалом! Роскачество назвало худший кефир

Роскачество регулярно проводит проверку кефира. Впервые эксперты изучили этот популярный молочный продукт в 2018 году.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Для последнего исследования было закуплено 53 упаковки кефира разных производителей. Часть товаров провалила лабораторные испытания.

Например, небезопасным признали кефир «БуденновскМолПродукт». По мнению экспертов, он был произведен из некачественного молока. В составе обнаружили растительные жиры, крахмал и антибиотики тетрациклиновой группы в следовых количествах.