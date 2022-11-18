Недорогой и полезный! Роскачество назвало лучший кефир, который есть в любой «Пятерочке»

Роскачество регулярно проводит проверку кефира. Впервые эксперты изучили этот популярный молочный продукт в 2018 году.

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Для последнего исследования было закуплено 53 упаковки кефира разных производителей. По результатам лабораторных испытаний товары 15 брендов были признаны высококачественными.

Они соответствовали не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающим стандартам Роскачества.