Burger King обогнал «Вкусно - и точка» по популярности у любителей фастфуда

Исследовательский холдинг «Ромир» провел анализ посещаемости ресторанов быстрого питания в третьем квартале 2022 года.

Так, согласно исследованию, в указанный период россияне в среднем посещали общепит «Вкусно - и точка» 6,5 раза. В прошлом году этот показатель составлял 7,4 раза, когда речь шла о ресторанах McDonalds.

Теперь же лидером по частоте покупки фастфуда по России стал Burger King – в него наши соотечественники ходили в среднем 7,4 раза. У сети общепита KFC данный показатель составил 6,4 раза.

В целом, посещение фастфудов среди россиян выросло, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, на 5%.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».