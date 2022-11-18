Товары IKEA, оставшиеся в России, перекочуют на «Яндекс.Маркет»

«Яндекс.Маркет» выкупит все оставшиеся в России товары IKEA. Соответствующая договоренность между компаниями уже достигнута. Она касается более 20 миллионов товаров в различных категориях.
«Сделка с IKEA поможет «Яндекс.Маркету» усилить свои позиции на рынке онлайн-торговли, особенно в категории DIY & Home. Популярные товары шведской сети смогут привлечь новых покупателей на маркетплейс», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу маркетплейса «Яндекса».
Товары, о которых идет речь, поступят в продажу на «Яндекс.Маркет» до конца 2022 года.
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Напомним, упомянутая интернет-площадка начала продавать продукцию IKEA еще в августе. А сами шведские магазины закрылись на территории России весной — вследствие ухода компании из РФ на фоне политических событий.