Товары IKEA, оставшиеся в России, перекочуют на «Яндекс.Маркет»

«Яндекс.Маркет» выкупит все оставшиеся в России товары IKEA. Соответствующая договоренность между компаниями уже достигнута. Она касается более 20 миллионов товаров в различных категориях.

«Сделка с IKEA поможет «Яндекс.Маркету» усилить свои позиции на рынке онлайн-торговли, особенно в категории DIY & Home. Популярные товары шведской сети смогут привлечь новых покупателей на маркетплейс», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу маркетплейса «Яндекса».

Товары, о которых идет речь, поступят в продажу на «Яндекс.Маркет» до конца 2022 года.